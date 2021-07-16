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16.07.2021 07:27
Рубрика: Общество

Причину гибели птиц в Приморье установят в лаборатории

Текст: Анна Бондаренко

Причину гибели птиц в бухте Бойсмана в Хасанском районе Приморья установят профильные служба, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации охотнадзора Приморья, в бухте взяты пробы воды, их направили на анализ в лабораторию Россельхознадзора. Результаты будут известны уже 17 июля.

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Погибших пернатых передали в ветинспекцию в Славянке, чтобы специалисты могли исключить или подтвердить вирусное заболевание или найти другие факторы, которые стали причиной происшествия.

"Решения о действиях в бухте Бойсмана для возвращения нормальной экологической обстановки будут приняты после получения результатов из лабораторий и установления причины гибели птиц", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, что некоторое время назад в местном сегменте социальных сетей стали появляться сообщения о массовой гибели чаек в бухте Бойсмана - на берегу и в море. Внешних повреждений у них не было, появилась версия, что птицы могли отравиться зараженной рыбой.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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