Причину гибели птиц в Приморье установят в лаборатории

Причину гибели птиц в бухте Бойсмана в Хасанском районе Приморья установят профильные служба, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации охотнадзора Приморья, в бухте взяты пробы воды, их направили на анализ в лабораторию Россельхознадзора. Результаты будут известны уже 17 июля.

Погибших пернатых передали в ветинспекцию в Славянке, чтобы специалисты могли исключить или подтвердить вирусное заболевание или найти другие факторы, которые стали причиной происшествия.

"Решения о действиях в бухте Бойсмана для возвращения нормальной экологической обстановки будут приняты после получения результатов из лабораторий и установления причины гибели птиц", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, что некоторое время назад в местном сегменте социальных сетей стали появляться сообщения о массовой гибели чаек в бухте Бойсмана - на берегу и в море. Внешних повреждений у них не было, появилась версия, что птицы могли отравиться зараженной рыбой.