Пермский робот стал полицейским в Абу-Даби

Робот Promobot, разработанный одноименной компанией из Перми, поступил на службу в полицию Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

В течение года в полиции тестировали и дорабатывали все системы умного помощника, а также интегрировали его в инфраструктуру участка. Разработчики вместе с полицией ОАЭ создали специальную лингвистическую базу, которая содержит несколько тысяч вопросов и ответов, а также систему распознавания лиц. В базе данных робота лица всех сотрудников правопорядка, а также разыскиваемых преступников.

Кроме того, устройство оборудовано датчиками препятствий и бесконтактным термометром, поэтому Promobot может свободно передвигаться и патрулировать объекты, а также следить за температурой сотрудников и посетителей отделов полиции.

- Робот действительно помогает разгрузить сотрудников полиции от рутинной патрульной работы и помогает ограничить контакты между людьми во время пандемии COVID-19, - пояснил директор полиции Абу-Даби Сухель аль-Хаили.