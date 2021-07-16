Испугавшихся лететь дальше пассажиров Ан-28 доставят в Томск на автобусе

МЧС сообщило о завершении операции по спасению пассажиров и экипажа Ан-28 в Томской области.

- Вертолет Ми-8 вылетел из села Бакчар в город Томск, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области. - На борту находятся 12 человек, которые летели на Ан-28. Остальные 6 человек будут доставлены в Томск на автобусе.

По данным МЧС, часть пассажиров отказалась лететь на вертолете из-за страха после жесткой посадки.

- Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь - мы развезем по домам.

Напомним, сегодня самолет Ан-28 авиакомпании СиЛА вылетел по маршруту "Кедровый-Томск" с 15 пассажирами на борту. Однако спустя полчаса после взлета экипаж перестал выходить на связь. Радиомаяк сработал в 70 километрах от поселка Кедровый.

Пропавший самолет обнаружили спасатели с вертолета. Экипаж и пассажиры остались в живых и не пострадали. У них в основном зафиксированы ушибы и ссадины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По предварительным данным причиной экстренной посадки самолета мог стать отказ двигателя. Проводится расследование.