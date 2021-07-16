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16.07.2021 17:24
Рубрика: Происшествия

У совершившего жесткую посадку под Томском Ан-28 мог отказать двигатель

Текст: Наталья Граф (Томск)
Отказ двигателя мог стать причиной экстренной посадки самолета Ан-28 в Томской области.

- По предварительной версии, при наборе высоты произошел отказ двигателя, -сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. - Экипаж принял решение искать площадку и совершить посадку.

Фото: Кадр видео YouTube
Под Томском нашли пропавший с радаров самолет Ан-28

Впрочем, руководство авиакомпании СиЛА, которой принадлежит самолет, считает, что это маловероятно.

- Среди предположительных причин жесткой посадки называют отказ двигателей. Но для Ан-28 это ЧП из ряда вон выходящее, такого просто не может быть. Это очень надежная машина. Будем разбираться, - рассказал "РГ" руководитель авиакомпании Андрей Богданов. - Пока я видел только фотографии лежащего на боку самолета, возможно, произошло капотирование - аварийное опрокидывание.

Напомним, сегодня самолет Ан-28 вылетел по маршруту "Кедровый-Томск" с 15 пассажирами на борту. Однако спустя полчаса после взлета самолет пропал с радаров и экипаж перестал выходить на связь. Затем сработал аварийный радиомаяк - в 70 километрах от поселка Кедровый.

Пропавший самолет обнаружили спасатели с вертолета. Экипаж и пассажиры самолета находились рядом с воздушным судном. Все они остались в живых и не пострадали. В настоящее время их доставляют вертолетами в Томск для медицинского обследования. По факту случившегося СК на транспорте возбудил уголовное дело.

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