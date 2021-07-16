"Не чудо, а профессионализм": Что известно о пилотах, посадивших Ан-28

Руководство авиакомпании "СиЛА" рассказало о пилотах, посадивших самолет Ан-28 под Томском в экстремальных условиях.

Экипаж самолета Ан-28 принял решение об экстренной посадке в 70 километрах от поселка Кедровый Томской области из-за технических неполадок. Пилоты смогли посадить самолет на пересеченной местности. Пассажиры самолета Ан-28 и экипаж остались в живых и не получили серьезных травм. В основном у них диагностированы ссадины и ушибы.

- Командир воздушного судна Анатолий Прытков работает в нашей авиакомпании с 2008 года, ему 56 лет, он окончил Качинское авиационное училище, - рассказал "РГ" руководитель авиакомпании СиЛА Андрей Богданов. - Он настоящий ас своего дела, у него масса налетов. То, что он смог посадить самолет в экстремальных условиях и сохранить жизни пассажиров, безусловно, достойно уважения. Это не чудо, это профессионализм.

Второй пилот - 32-летний Фарух Хасанов работает в авиакомпании "СиЛА" с февраля этого года. Учился в государственной летной академии Украины. Коллеги говорят, что он влюблен в гражданскую авиацию и свою профессию.

Второй пилот Фарух Хасанов. Фото: Facebook

- Пока я видел только фотографии лежащего на боку самолета, возможно, произошло капотирование - аварийное опрокидывание, - рассказывает Андрей Богданов. - Среди предположительных причин жесткой посадки называют отказ двигателей. Но для Ан-28 это ЧП из ряда вон выходящее, такого просто не может быть. Это очень надежная машина. Будем разбираться. Наша авиакомпания не единственная, кто эксплуатирует Ан-28 на регулярных пассажирских перевозках. Эти самолеты также летают и на Камчатке.

Напомним, самолет Ан-28 вылетел по маршруту "Кедровый-Томск" с 15 пассажирами на борту. Экипаж самолета вышел на связь в 16 часов по местному времени, затем пропал с радаров. В 70 километрах от поселка Кедровый Томской области сработал аварийный радиомаяк.

На поиски Ан-28 вылетели три вертолета. Пропавший самолет обнаружили спасатели. Экипаж и пассажиры самолета находились рядом с воздушным судном. Все они остались в живых и не пострадали. В настоящее время их доставляют вертолетами в Томск.

По факту авиаинцидента возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося выясняются.