Выжившие при посадке Ан-28 под Томском пассажиры не получили серьезных травм

Пассажиры самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, остались в живых и не получили серьезных травм.

Изначально их планировали доставить в находящуюся неподалеку Бакчарскую больницу. Однако потом было принято решение об эвакуации пассажиров и экипажа в Томск.

- Люди будут доставлены в Томск с дозаправкой в Бакчаре, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

- Приземлившиеся под Томском не получили серьезных травм, - подтверждает ТАСС.

Самолет Ан-28 вылетел по маршруту Кедровый - Томск с 15 пассажирами на борту. Экипаж самолета вышел на связь в 16 часов по местному времени, затем пропал с радаров. В 70 километрах от поселка Кедровый Томской области сработал аварийный радиомаяк.

На поиски Ан-28 вылетели три вертолета. Пропавший самолет обнаружили спасатели. Экипаж и пассажиры самолета находились рядом с воздушным судном. Все они остались в живых и сильно не пострадали.

По факту авиаинцидента возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося выясняются.