В Томске по факту пропажи самолета возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после авиаинцидента с исчезнувшим с радаров самолетом в Томской области.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

16 июня 2021 года самолет Ан-28 вылетел по маршруту "Кедровый - Томск". Экипаж самолета вышел на связь в 16 часов по местному времени, затем пропал с радаров.

В 70-ти километрах от поселка Кедровый Томской области сработал аварийный радиомаяк.

На поиски Ан-28 вылетели три вертолета. Пропавший самолет обнаружили спасатели. Он совершил аварийную посадку. Выжившие люди находятся рядом с самолетом.

- Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - сообщает СК.