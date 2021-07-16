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16.07.2021 14:57
Рубрика: Происшествия

Под Томском нашли пропавший с радаров самолет Ан-28

Текст: Наталья Граф (Томск )
Фото: Кадр видео YouTube Фото: Кадр видео YouTube
Фото: Кадр видео YouTube

Пропавший в Томской области самолет обнаружили спасатели. Он совершил аварийную посадку. Выжившие люди находятся рядом с самолетом.

Фото: PoletMe Aviation Videos / youtube
Вылет пропавшего под Томском самолета был задержан на 10 часов

- В 14.36 по московскому времени самолет найден с вертолета Ми-8, рядом с ним видят людей, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Кедровый - Томск пропал с радаров сегодня, спустя полчаса после взлета. На борту находились 17 человек. Позже у самолета сработал аварийный маяк над Бакчарским районом.

На поиски Ан-28 вылетели три вертолета. В регионе развернут оперативный штаб под руководством губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиаинцидента.

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