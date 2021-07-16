Под Томском нашли пропавший с радаров самолет Ан-28

Пропавший в Томской области самолет обнаружили спасатели. Он совершил аварийную посадку. Выжившие люди находятся рядом с самолетом.

- В 14.36 по московскому времени самолет найден с вертолета Ми-8, рядом с ним видят людей, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Кедровый - Томск пропал с радаров сегодня, спустя полчаса после взлета. На борту находились 17 человек. Позже у самолета сработал аварийный маяк над Бакчарским районом.

На поиски Ан-28 вылетели три вертолета. В регионе развернут оперативный штаб под руководством губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиаинцидента.