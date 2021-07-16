На поиски пропавшего под Томском Ан-28 вылетели три вертолета

Исчезнувший с радаров самолет Ан-28 разыскивают в лесах Бакчарского района Томской области.

- На поиск пропавшего самолета направлены два вертолета Ми-8, - сообщает администрация Томской области. - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с инцидентом с самолетом Ан-28. Предполагается, что на борту самолета находятся 17 человек, включая трех членов экипажа и четырех детей.

Еще один вертолет, вылетевший на поиски, принадлежит МЧС.

Ан-28 пропал с радаров спустя полчаса после взлета. У самолета, выполнявшего рейс по маршруту Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом. Есть надежда, что он мог совершить там аварийную посадку.

Рейс из Томска в Кедровый выполняет авиакомпания СиЛА. Он был возобновлен с 2019 года по программе субсидирования внутренних авиасообщений и пользуется повышенным спросом у местного населения.