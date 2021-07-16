Новости

Врач рассказал, от чего стоит отказаться в жару 09:38
На ранившего пассажиров автобуса жителя Абакана завели уголовное дело 09:15
Врач рассказал, для кого особенно опасна жаркая погода 09:01
Число жертв наводнения в Германии выросло до 80 08:49
Россиян предупредили о новых способах обмана со стороны банков и МФО 08:47
Появились фото нового российского истребителя 08:47
В ЦВО завершился весенний призыв на военную службу 08:43
Морской спецназ США впервые принял на службу женщину 08:41
Перехватчики обезвредили "противника" в небе над уральским регионом 08:22
Названы города, где резко выросли цены на новостройки 08:18
"Вашингтон" намерен обменять Кузнецова на Тарасенко 07:50
Отели Севастополя теперь принимают только привитых или переболевших COVID постояльцев 07:49
Россияне объяснили, когда нужна сокращенная рабочая неделя 07:40
В Японии гроздь винограда продали за 12,7 тысячи долларов 06:44
Цены на бананы в России побили пятилетний рекорд 06:18
Байден заявил, что будет скучать по Ангеле Меркель 06:16
У жителя Хабаровского края нашли черную икру на три миллиона рублей 06:05
Власти Канады рассказали, когда и на каких условиях примут иностранцев 06:03
Российские военные доставили продовольствие в деревню Аль-Карамма 05:41
Эпидемиолог Горелов объяснил рост числа больных с COVID-19 в России 05:37
Кардиологи указали на два внешних признака больного сердца 05:18
В Голливуде полицейские застрелили мужчину, "вооруженного" муляжом пистолета 05:03
В Якутии ограничения из-за COVID-19 продлили до конца августа 05:03
Кибермошенники активизировались в связи с новыми выплатами на школьников 04:30
Четверо полицейских пострадали при стрельбе в американском Техасе 04:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 09:15
Рубрика: Происшествия

На ранившего пассажиров автобуса жителя Абакана завели уголовное дело

Текст: Надежда Столярчук

СК по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия") в отношении мужчины, который напал с ножом на водителя и пассажиров междугороднего автобуса, сообщили в следственном комитете.

В Азове мужчина с ножом напал на трех женщин, одна погибла

Напомним, ЧП произошло 15 июля, в 30 километрах от населенного пункта Новоселово. 23-летний житель Абакана, ехавший в автобусе по маршруту "Красноярск-Минусинск", следовавшего из Красноярска в Минусинск, без видимой причины накинулся с ножом на водителя, нанес ему удары, а также ранил двух пассажиров - мужчину и женщину.

Как рассказали в ведомстве, из-за инцидента транспортное средство резко затормозило, нападавший упал, но успел и себе нанести ножом телесные повреждения, прежде чем его обезоружили другие пассажиры. Всего в автобусе ехало 13 человек.

- Пострадавшие и подозреваемый госпитализированы в больницу. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, допрашиваются свидетели произошедшего, в отношении подозреваемого запрошен характеризующий материал, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в СК региона.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Меркель и Байден не согласились в оценках проекта "Северный поток-2"
Цены на бананы в России побили пятилетний рекорд
Отели Севастополя теперь принимают только привитых или переболевших COVID постояльцев
Число жертв наводнения в Германии выросло до 80
Эпидемиолог Горелов объяснил рост числа больных с COVID-19 в России
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность