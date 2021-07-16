На ранившего пассажиров автобуса жителя Абакана завели уголовное дело

СК по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия") в отношении мужчины, который напал с ножом на водителя и пассажиров междугороднего автобуса, сообщили в следственном комитете.

Напомним, ЧП произошло 15 июля, в 30 километрах от населенного пункта Новоселово. 23-летний житель Абакана, ехавший в автобусе по маршруту "Красноярск-Минусинск", следовавшего из Красноярска в Минусинск, без видимой причины накинулся с ножом на водителя, нанес ему удары, а также ранил двух пассажиров - мужчину и женщину.

Как рассказали в ведомстве, из-за инцидента транспортное средство резко затормозило, нападавший упал, но успел и себе нанести ножом телесные повреждения, прежде чем его обезоружили другие пассажиры. Всего в автобусе ехало 13 человек.

- Пострадавшие и подозреваемый госпитализированы в больницу. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, допрашиваются свидетели произошедшего, в отношении подозреваемого запрошен характеризующий материал, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в СК региона.