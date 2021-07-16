В Новосибирске перекроют переходы через рельсы, где погибли дети

Трагедия произошла 18 июня. Две подруги отдыхали на неофициальном пляже, расположенном вблизи железной дороги между станциями Обское море и Береговая. Возвращаясь с пляжа на автобусную остановку, они стали переходить рельсы, и ждали, пока по дальнему от них пути пройдет товарный поезд.

- По всей вероятности, они пошли вдоль ближайших путей с тем, чтобы перейти рельсы за товарняком, - рассказал "РГ" отец одной из погибших девочек Александр Майер. - Как раз подходил его последний вагон. Но в этот момент на скорости 81 километр в час за спинами детей из-за поворота вылетела электричка. Машинист заметил детей, подал сигнал, начал тормозить, однако из-за шума товарного поезда они гудок не расслышали. А может, подумали, что это снова сигналит товарняк. Шли по краю шпал, электричка их задела-то слегка. Но на такой скорости шансов, наверное, не было.

После случившейся трагедии родители опубликовали петицию с требованием оборудовать в популярном месте отдыха безопасные переходы. Такое же обращение они направили руководству Западно-Сибирской железной дороги и на имя главы региона.

- Необходимо проработать и принять целесообразные меры безопасности на этом и других подобных участках, - подчеркнул губернатор Андрей Травников. - Задача состоит в том, чтобы обеспечить удобные подходы к местам организованного пропуска через железные дороги. Эти подходы должны быть обеспечены сигнализацией, освещением, информационными щитами.

Такие переходы размещены на станциях, ближайшая из которых находится почти в 700 метрах от места гибели девочек. То есть власти намерены обустроить удобные пешеходные дорожки от остановки общественного транспорта до станции как минимум на этом участке.

Одновременно с этим глава Новосибирской области распорядился максимально перекрыть неорганизованные переходы и тропинки, ведущие через железнодорожное полотно. Также должен быть обеспечен комфортный доступ к самим пляжам и зонам отдыха на берегу Обского водохранилища.