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Рубрика: Происшествия

В Новосибирске перекроют переходы через рельсы, где погибли дети

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Места несанкционированного перехода через железнодорожные пути в районе пляжа на Обском водохранилище будут перекрыты. Как рассказали в пресс-службе губернатора Новосибирской области, соответствующее распоряжение главы региона стало реакцией на гибель двух 13-летних девочек, сбитых электричкой.
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Трагедия произошла 18 июня. Две подруги отдыхали на неофициальном пляже, расположенном вблизи железной дороги между станциями Обское море и Береговая. Возвращаясь с пляжа на автобусную остановку, они стали переходить рельсы, и ждали, пока по дальнему от них пути пройдет товарный поезд.

Фото: Татьяна Кравченко
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- По всей вероятности, они пошли вдоль ближайших путей с тем, чтобы перейти рельсы за товарняком, - рассказал "РГ" отец одной из погибших девочек Александр Майер. - Как раз подходил его последний вагон. Но в этот момент на скорости 81 километр в час за спинами детей из-за поворота вылетела электричка. Машинист заметил детей, подал сигнал, начал тормозить, однако из-за шума товарного поезда они гудок не расслышали. А может, подумали, что это снова сигналит товарняк. Шли по краю шпал, электричка их задела-то слегка. Но на такой скорости шансов, наверное, не было.

После случившейся трагедии родители опубликовали петицию с требованием оборудовать в популярном месте отдыха безопасные переходы. Такое же обращение они направили руководству Западно-Сибирской железной дороги и на имя главы региона.

- Необходимо проработать и принять целесообразные меры безопасности на этом и других подобных участках, - подчеркнул губернатор Андрей Травников. - Задача состоит в том, чтобы обеспечить удобные подходы к местам организованного пропуска через железные дороги. Эти подходы должны быть обеспечены сигнализацией, освещением, информационными щитами.

Фото: Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ДФО
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Такие переходы размещены на станциях, ближайшая из которых находится почти в 700 метрах от места гибели девочек. То есть власти намерены обустроить удобные пешеходные дорожки от остановки общественного транспорта до станции как минимум на этом участке.

Одновременно с этим глава Новосибирской области распорядился максимально перекрыть неорганизованные переходы и тропинки, ведущие через железнодорожное полотно. Также должен быть обеспечен комфортный доступ к самим пляжам и зонам отдыха на берегу Обского водохранилища.

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