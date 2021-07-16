В Туве ввели локдаун из-за коронавируса

По данным минздрава региона, за последние сутки выявлен 191 новый случай заражения COVID-19, а количество больных с тяжелой степенью течения заболевания увеличилось на 11 человек. Свободный коечный фонд при этом составляет 13,3%. В связи с таким критическим состоянием системы здравоохранения и по результатам обращения главного санитарного врача республики правительство Тувы решило ужесточить режим самоизоляции и контроль за соблюдением санитарных мер.

Теперь гражданам будет запрещено передвигаться без производственной и служебной необходимости или без неотложных личных нужд, а детям до 14 лет - без сопровождения взрослых.

Будет приостановлена деятельность турагентств и организаций дополнительного образования, проведение конференций и выставок, предоставление бытовых услуг населению и розничная торговля непродовольственными товарами.

Кроме того, не будут работать вещевые рынки, павильоны уличной торговли, ярмарки, торговля через автоматы, а также парки, скверы и игровые зоны.

Исключения составят только аптеки, салоны сотовой связи и магазины товаров первой необходимости, стоящие отдельно или имеющие отдельный вход.

Не будут работать и детские дошкольные организации за исключением дежурных групп.

В дополнение к этим мерам будет усилен контроль на водных объектах региона. Так, на самых популярных среди жителей республики озерах - Хадын, Дус-Холь (Сватиково), Чагытай и Торе-Холь - появятся контрольные пункты и патрули.