В Туве ввели локдаун из-за коронавируса

Новости

120 питерских студентов проходят военные сборы в Академии МТО 19:41
В Минсельхозе рассказали, зачем нужно замораживать цены на удобрения 19:33
Авиакомпания заплатит пострадавшим пассажирам Ан-28 по 100 тысяч 19:33
Вильфанд пообещал москвичам "пятнистые грозы" и похолодание 19:20
Путин поручил кабмину доложить о программе медицинской реабилитации 19:07
Володин: США не смогут навязать свою волю России и КНР 18:53
Граждане Беларуси получили возможность проезда в Калининградскую область 18:40
Пассажиров самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку, в аэропорту ждут психологи 18:38
Глава Минфина назвал главные задачи на ближайшие три года 18:35
В комитете Совфеда поддержали проект по контролю за бесплатной юрпомощью 18:26
В "Черной вдове" должен был появиться Тони Старк 18:22
Сценарист "Черной вдовы" извинился за сцену после титров 18:07
У осужденного за взятки экс-мэра Оренбурга конфисковали квартиру 18:00
Прогнозы не сбылись: Петербург останется во власти аномальной жары 17:58
Вирусолог назвал причину отсутствия антител после вакцинации от COVID-19 17:54
Найден актер на роль Аберфорта Дамблдора в приквеле "Гарри Поттера" 17:41
Роспотребнадзор: Большинство предприятий Москвы выполнили требования по вакцинации 17:38
Путин пригласил представителей экономик АТЭС во Владивосток 17:16
Сайт российской правозащитной организации заблокирован Роскомнадзором 17:16
Локи появится в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" 17:13
Посольство РФ: Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет 17:10
Александра Стефановича похоронили в Москве 17:05
Овечкин не исключил возвращение в "Динамо" в новом сезоне 16:56
Путин призвал партнеров по АТЭС устранить барьеры для поставок вакцин 16:50
В Японии пропал прибывший для участия в Олимпиаде штангист из Уганды 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 19:03
Рубрика: Власть

В Туве ввели локдаун из-за коронавируса

Правительство Тувы приняло решение о принятии дополнительных ограничительных мер из-за высоких темпов прироста заболеваемости COVID-19 - от 28,6% до 66,0% в неделю. При этом коронавирус атакует все возрастные группы.

По данным минздрава региона, за последние сутки выявлен 191 новый случай заражения COVID-19, а количество больных с тяжелой степенью течения заболевания увеличилось на 11 человек. Свободный коечный фонд при этом составляет 13,3%. В связи с таким критическим состоянием системы здравоохранения и по результатам обращения главного санитарного врача республики правительство Тувы решило ужесточить режим самоизоляции и контроль за соблюдением санитарных мер.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
В Туве ограничили работу общественного транспорта и отложили свадьбы

Теперь гражданам будет запрещено передвигаться без производственной и служебной необходимости или без неотложных личных нужд, а детям до 14 лет - без сопровождения взрослых.

Будет приостановлена деятельность турагентств и организаций дополнительного образования, проведение конференций и выставок, предоставление бытовых услуг населению и розничная торговля непродовольственными товарами.

Кроме того, не будут работать вещевые рынки, павильоны уличной торговли, ярмарки, торговля через автоматы, а также парки, скверы и игровые зоны.

Исключения составят только аптеки, салоны сотовой связи и магазины товаров первой необходимости, стоящие отдельно или имеющие отдельный вход.

Не будут работать и детские дошкольные организации за исключением дежурных групп.

В дополнение к этим мерам будет усилен контроль на водных объектах региона. Так, на самых популярных среди жителей республики озерах - Хадын, Дус-Холь (Сватиково), Чагытай и Торе-Холь - появятся контрольные пункты и патрули.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено новое обвинение
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Песков назвал взаимность условием признания иностранных вакцин в России
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России