Указ главы Республики Тыва от 16 июля 2021 года № 233 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223"

В соответствии с подпунктами "у", "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", частью 4 статьи 7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-1 "О статусе Главы - Председателя Правительства Республики Тыва", статьей 19 Закона Республики Тыва от 8 мая 2013 года № 1852 ВХ-1 "О нормативных правовых актах Республики Тыва", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 15 июля 2021 г. № 17-00-02/04-4053-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 года № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) подпункт 23 пункта 3 признать утратившим силу;

2) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"3) принять меры по урегулированию транспортных (служебных, личных, пассажирских, включая такси) и людских потоков на территории города Кызыла и населенных пунктов Республики Тыва, также межмуниципального сообщения в целях максимального разобщения населения, минимизации контактов, следовательно, рисков инфицирования COVID-19.

Исключить передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения - без неотложных личных нужд. Включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики, с целью отдыха и рекреации. Рекомендовать предприятиям и организациям, не приостановившим деятельность, перейти на гибкий график работы, исключающий скопления людей в общественном транспорте, служебных помещениях. Гражданам необходимо соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, в общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым и маршрутным такси.";

3) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

"12.1. информировать население об ужесточении противоэпидемических мероприятий на территории Республики Тыва, довести до граждан необходимость воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации в эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции страны, воздержаться от посещения любых мест массового скопления людей, религиозных объектов.";

4) в пункте 13:

а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) Главному Управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Тыва совместно с органами местного самоуправления, руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы собственности продолжить проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, малых архитектурных форм, в местах массового скопления людей (аэропорт, вокзал, торговые объекты, рынки, торговые базы, помещения банковских терминалов, МФЦ), на остановочных площадках и павильонах для общественного транспорта, наружных поверхностей торговых киосков, парковочных площадок, наружных поверхностей зданий, объектов и их прилегающих территорий, тротуаров, скамеек, наружных дверей и поручней, урн, контейнерных площадок с предоставлением отчетных сведений в Оперативный штаб Республики Тыва;";

б) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1) возобновить информирование населения о правилах поведения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСо V через системы оповещения населения с применением громкоговорителей в ежедневном режиме на период ограничительных мероприятий;";

в) дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:

"6.1) обеспечить усиление контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и соблюдения масочного режима в общественных местах;

6.2) усилить меры по привлечению нарушителей к административной ответственности по статьям 6.3, 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, статье 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях", за несоблюдение гражданами режима самоизоляции и соблюдения масочного режима в общественных местах.";

5) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

"14.1. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организовать проведение профилактической дезинфекции на мусорных площадках с дезинфекцией мусорных контейнеров, внутри подъездов, на тамбурах и холлах, коридорах, лифтовых холлах и кабинах, лестничных площадках и маршах, мусоропроводах; с обязательной обработкой поручней, перил, дверных ручек и игровых элементов детских площадок, расположенных во дворах жилых домов.";

6) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва:

а) пункт 4:

подпункт 7 дополнить словами ", занятия творческими коллективами, иными учреждениями, оказывающими подобные услуги;";

дополнить подпунктами 9-20 следующего содержания:

"9 ) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

10) деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (образование дополнительное детей и взрослых, предоставление услуг по дневному уходу за детьми);

11) деятельность по организации конференций и выставок;

12) деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);

13) розничная торговля непродовольственными товарами:

- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах;

- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая;

- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах;

- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;

- торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

- торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах;

- торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая;

- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

- торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах;

- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;

- торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах;

- торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (ювелирные изделия, одежда, обувь, посуда, текстиль);

- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью (вещевые рынки, уличная торговля, ярмарки);

- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами;

- деятельность по осуществлению торговли через автоматы;

- работу парков, скверов, игровых зон;

14) деятельность предприятий непродовольственной торговли, за исключением:

- аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи;

- специализированных магазинов, реализующих товары первой необходимости (имеющих соответствующий ОКВЭД), отдельно стоящих или имеющих отдельный вход в многоэтажных жилых домах;

15) работу салонов красоты, парикмахерских, маникюрных, СПА, бань, бассейнов, саун, химчисток и иных предприятий, оказывающих бытовые услуги;

16) прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения, а также организованных туристических групп, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

17) прием и размещение граждан в санаторно-курортных и оздоровительных организациях республики;

18) посещение озер, прибрежных зон, лечебных природных водных источников;

19) работу детских дошкольных организаций, за исключением дежурных групп;

20) организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, за исключением организаций, согласно приложению к Обязательным для исполнения гражданами и организациями правилам поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва.";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Работодателям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности:

- направить на дистанционную работу лиц, относящихся к группе риска: лиц, старше 65 лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями;

- обеспечить выдачу справок с места работы об осуществлении трудовой деятельности на период эпидемического неблагополучия по COVID-19 либо служебных удостоверений для предъявления при передвижении;

- обеспечить в полной мере санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи инфекции:

- проведение дезинфекционных мероприятий в постоянном режиме на рабочих местах по режиму дезинфекции при COVID-19;

- обеспечить проведение обеззараживания воздуха помещений бактерицидными установками и фильтрами, рециркуляторами в установленном режиме и порядке;

- обеспечить для обработки рук бесконтактными санитайзерами у входа в здания и в помещения;

- своевременное выявление больных путем "утреннего фильтра" и в течение рабочего дня путем опроса работников;

- обеспечить проведение проветривания помещений, влажной уборки с применением дезинфицирующих средств; обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники, оборудования и других) во всех помещениях в течение рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа;

- обеспечить соблюдение работниками и гражданами требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, гигиенические маски, респираторы), социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки, соблюдения установленного режима работы и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях на соответствующей территории, включая прилегающую территорию;

- обеспечить запас средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, перчаток), кожных антисептиков, моющих и дезинфицирующих средств.";

в) дополнить пунктом 7.3. следующего содержания:

"7.3. Для детей в возрасте до 14 лет включительно нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых.";

7) дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение





Перечень категорий организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан), на которые не распространяются ограничения

1. Непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса.

2. Медицинские и аптечные организации.

3. Организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей.

4. Операторы почтовой, сотовой, фиксированной и спутниковой связи.

5. Организации, представляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.

6. Организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Республики Тыва, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Республики Тыва.

7. Организации, оказывающие ритуальные услуги.

8. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения.

9. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

10. Организации, осуществляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

11. Организации, обеспечивающих население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости.

12. Организации, задействованные для строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территории Республики Тыва в рамках исполнения государственных или муниципальных контрактов, заключенных до вступления в силу настоящего Указа, реализации национальных проектов, федеральных и государственных программ, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, концессионных соглашений.

13. Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

14. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва.

15. Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва.

16. Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Республики Тыва.

17. Организации, осуществляющие реализацию строительных, отделочных материалов и инструментов на условиях дистанционной доставки.

18. Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки.

19. Предприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность и авиационные перевозки.

20. Организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают торговые, складские услуги, транспортно-логистические услуги.

21. Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; организации, занимающиеся отловом животных без владельцев.

22. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и поставку твердого, жидкого, газового топлива, а также предприятия, осуществляющие их доставку.

23. Организации системы нефтепродуктообеспечения.

24. Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия.

25. Адвокаты, следующие для производства неотложных следственных действий и на судебные заседания безотлагательного характера.

27. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

28. Организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования и техники.

29. Специализированные организации розничной торговли, реализующие оптико-офтальмологические изделия (салоны оптики).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг







