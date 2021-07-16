Все пассажиры совершившего жесткую посадку под Томском Ан-28 живы

Экипаж и пассажиры совершившего аварийную подсадку в Томской области самолета Ан-28 остались в живых.

- Все люди, находившиеся в самолете, живы, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

Принято решение об эвакуациии пассажиров на вертолетах в Томск.

16 июня 2021 года самолет Ан-28 вылетел по маршруту "Кедровый - Томск". Экипаж самолета вышел на связь в 16 часов по местному времени, затем пропал с радаров.

В 70-ти километрах от поселка Кедровый Томской области сработал аварийный радиомаяк.

На поиски Ан-28 вылетели три вертолета. Пропавший самолет обнаружили спасатели. Известно, что он совершил аварийную посадку. СК возбудил уголовное дело по факту авиаинцидента. Подробности случившегося выясняются.

По предварительным данным, экипаж принял решение о посадке из-за отказавшего двигателя.