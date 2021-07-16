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16.07.2021 21:10
Рубрика: Происшествия

Дело петербургской турфирмы "Нева" дошло до суда

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В ближайшее время в Смольнинский районный суд Петербурга будут переданы материалы уголовного дела в отношении экс-директора турфирмы "Нева". Его обвиняют в обмане более чем пяти тысяч туристов, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

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В уголовном деле 5347 пострадавших. Это туристы, купившие туры в "Неве", которые в 2014 году так и не смогли поехать в путешествие или застрявшие за границей, когда оказалось, что отели, где они бронировали отдых, не оплачены. Когда "Нева" не смогла выполнить свои обязательства, для всей туриндустрии страны это оказалось ударом, началась череда банкротств операторов и турфирм.

По версии следствия, случившееся в "Невой" не случайно. Как следует из релиза прокуратуры Петербурга, в ведомстве полагают, что руководство турфирмы знало о том, что у компании образовалась задолженность в размере 795 миллионов рублей. Но при этом все равно продолжала продавать путевки.

Расследование длилось шесть лет. Дело вел Следственный комитет по Санкт-Петербургу. Материалы уголовного дела насчитывают 773 тома.

Судить экс-директора будут за мошенничество в особо крупном размере.

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