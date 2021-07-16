В Псковской области разрешили заселяться в отели переболевшим COVID-19

В Псковской области разрешили при заселении в гостиницы предъявлять сертификат о перенесенном заболевании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию регионального правительства.

Указ, регламентирующий правила заселения в отели, был подписан в Псковской области в июне. В документе было прописано, что в гостиницы пустят туристов с сертификатами о вакцинации, отрицательными ПЦР-тестами и справками об антителах.

Теперь к этому списку добавляется также сертификат о перенесенном заболевании. Турист сам выбирает, какой документ предъявить при заселении.

Примечательно, что указ региональных властей распространяется не только на гостиницы и хостелы региона, но и на частные апартаменты, которые в сезон активно сдают туристам.