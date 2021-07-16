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16.07.2021 22:16
Рубрика: Происшествия

На Кубани загорелось общежитие мужского монастыря

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: monasterium.ru Фото: monasterium.ru
Фото: monasterium.ru

В пятницу вечером вспыхнул пожар в общежитии при православном Свято-Духовом мужском монастыре, расположенном в кубанском районном городе Тимашевске. Это одно из самых почитаемых среди верующих края церковное заведение Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании здания по улице Космонавтов (недалеко от самого монастыря) поступило диспетчеру Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России сегодня в 19.39.

Буквально через минуту к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона. В 19.45 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что происходит горение помещения на площади 150 квадратных метров.

Уже в 20.30 пожар удалось локализовать. А еще через 15 минут было ликвидировано открытое горения.

К тушению пожара привлекаются от РСЧС - 17 человек и семь единиц техники (в том числе от МЧС России - 11 человек личного состава и пять единиц техники). Других подробностей происшествия ведомство спасателей пока не сообщало.

На официальном сайте монастыря говорится, что свое начало он берет с построения церкви. В 1987 году архимандрит Георгий (Савва) по благословению тогдашнего митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора возглавил приход Свято-Вознесенского молитвенного дома города Тимашевска. В 1991 году строительство храма было завершено. А в июне 1992 года решением Священного Синода РПЦ в Тимашевске был официально открыт Свято-Духов мужской монастырь.

Земная жизнь, как уже рассказывала "РГ", почитаемого в православном мире основателя Свято-Духова монастыря, известного старца схиархимандрита Георгия (Саввы) завершилась в 2011 году, его похоронили в часовне на территории подворья монастыря на соседнем хуторе Некрасов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Батюшка так и завещал похоронить себя - в окружении живой природы, чтобы люди могли беспрепятственно прийти к нему на могилу со своими просьбами. И вот уже почти десять лет подворье является местом паломничества. По словам хуторян, свыше тысячи человек со всей России приезжают сюда в июне, на день памяти старца, а в обычные дни часовня не закрывается ни днем, ни ночью.

Между тем

Наместником Свято-Духова мужского монастыря является архимандрит Георгий. Сейчас у монастыря имеется почти четыреста гектаров земли, два хозяйственных подворья, на которых братия для своих нужд выращивает пшеницу, овощи, картофель, многолетние кормовые травы. Кроме этого, имеется небольшое поголовье коров, свиней, птицы. Действуют также свои столярные, плотницкие, слесарные и строительные мастерские.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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