В Крыму начали принимать заявления на компенсации за утонувшие авто

В Крыму стартовал прием заявлений на компенсацию ущерба от лиц, чьи авто пострадали в результате ЧС. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Он напомнил, что размер благотворительной помощи рассчитывается исходя из экономической целесообразности проведения ремонтно-восстановительных работ и рыночной стоимости транспортного средства. Если у автомобиля несколько владельцев, однократную помощь может получить только один из них. Если рыночная стоимость машины не более 300 тысяч рублей, то ее владельцу компенсируют 100 процентов суммы ущерба, если выше 300 тысяч рублей - 40 процентов.

Для получения благотворительной помощи владельцу автотранспорта необходимо подать заявление и приложить к нему копии документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего право владения транспортным средством (в случае, если заявление подает не собственник машины), паспорта транспортного средства, свидетельства о его регистрации и договор страхования автомобиля КАСКО (при наличии).

- Подать заявление можно по следующим адресам: Симферополь, улица Севастопольская, 20А; Ялта, улица Маршака, 6, третий этаж, помещение № 5; Керчь, улица Кирова, 15, - пояснил глава региона и добавил, что документы к рассмотрению будут принимать до 10 августа 2021 года.

Ранее Аксенов сообщил, что в Крыму планируется из средств благотворительного фонда выплатить около 180 миллионов рублей компенсаций за автотранспорт, что пострадал из-за ЧС.

По информации министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко, по состоянию на 12 июля принято 930 заявок на компенсации за пострадавший автотранспорт, общий ущерб достигает 407 миллионов рублей.