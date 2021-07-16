Арестован депутат тобольской гордумы, сбивший инспектора ГИБДД

Депутата тобольской городской думы, который проходит по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, арестовали на два месяца.

Напомним, 13 июля вечером на дороге Тобольск - деревня Байгара наряд ГИБДД пытался остановить Mercedes, за рулем которого был чиновник - он нарушил сразу несколько пунктов ПДД. Водитель не подчинился требованиям, сбил стража порядка и скрылся. Инспектор, к счастью, отделался легкими травмами.

Депутату предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ. Как пояснили агентству ТАСС в суде, он не признал вину, но его причастность к случившемуся подтверждают полицейский и свидетели. В инстанции учли, что фигурант, находясь на свободе, может влиять на показания свидетелей или скрыться от органов за пределами области, и заключили его под стражу.

Расследование продолжается.