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16.07.2021 17:23
Рубрика: Легковые авто

Решение о судьбе техосмотра примут в ближайшее время

Текст: Марина Трубилина
В ближайшее время на уровне правительства будет принято решение о судьбе техосмотра. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА новости

Вопрос о судьбе техосмотра по поручению Хуснуллина рассматривается на комиссии по безопасности дорожного движения.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Существует два варианта - либо оптимизировать эту процедуру и повысить качество техосмотра, либо вообще его отменить, рассказал вице-премьер. "Мы все понимаем, что техосмотр покупают. Реально он сейчас не действует. Оформляют бумаги, тратят на это время", - пояснил Хуснуллин.

Перед принятием решения необходимо комплексно оценить все факторы, подчеркнул он. Потому что техосмотр влияет и на безопасность движения, и на страхование.

"То, что мы сделаем точно эту ситуацию лучше - я в этом убежден. В ближайшее время ждите информацию по поводу, решение будет принято", - сказал Хуснуллин.