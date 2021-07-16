Решение о судьбе техосмотра примут в ближайшее время

В ближайшее время на уровне правительства будет принято решение о судьбе техосмотра. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вопрос о судьбе техосмотра по поручению Хуснуллина рассматривается на комиссии по безопасности дорожного движения.

Существует два варианта - либо оптимизировать эту процедуру и повысить качество техосмотра, либо вообще его отменить, рассказал вице-премьер. "Мы все понимаем, что техосмотр покупают. Реально он сейчас не действует. Оформляют бумаги, тратят на это время", - пояснил Хуснуллин.

Перед принятием решения необходимо комплексно оценить все факторы, подчеркнул он. Потому что техосмотр влияет и на безопасность движения, и на страхование.

"То, что мы сделаем точно эту ситуацию лучше - я в этом убежден. В ближайшее время ждите информацию по поводу, решение будет принято", - сказал Хуснуллин.