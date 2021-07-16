Роспотребнадзор: Ситуация с COVID-19 позволяет проводить выборы

Кампания по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва стартовала на довольно высоких цифрах заболеваемости коронавирусом, но имеющиеся инструменты по борьбе с инфекцией позволяют начать эту работу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании ЦИК в пятницу.

"Избирательная кампания началась во всей стране на очень высоких цифрах: плюс-минус 25 тысяч регистраций (новых случаев коронавируса - прим. "РГ") по стране в день - это высокие цифры для Российской Федерации", - отметила она. "Но вместе с тем весь набор инструментов позволяет нам сегодня начинать эту работу и проводить", - добавила Анна Попова.

Главное отличие от прошлого года - наличие вакцин от коронавируса, подчеркнула глава Роспотребнадзора и призвала привить от инфекции всех, кто будет работать на выборах.

Попова подчеркнула, что выборы в Госдуму должны пройти с опорой на безопасность и защиту здоровья граждан.