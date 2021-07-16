Россиян предупредили о новых способах обмана со стороны банков и МФО

Банки и микрофинансовые организации начали начислять проблемным заемщикам незаконные платежи. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Банк России.

В регуляторе пояснили, что среди нарушений отмечены, в частности, различные комиссии, которые не указаны в индивидуальных условиях договора. ЦБ подчеркивает, что подобные меры являются нарушением законодательства о потребительском кредитовании.

Центробанк отмечают, что схемы могут быть разными - как разовые платежи, так и периодические. Сейчас установлено жесткое ограничение: в случае с кредитами размер неустойки за каждый день просрочки не может быть более 20% годовых, поделенных на количество дней в году, или более 0,1% за каждый день. Итог зависит от того, начисляются или нет проценты на сумму долга за время нарушения обязательств.

"Но в обоих случаях платеж рассчитывается только от суммы просроченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита или займа", - подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

В то же время регулятор отметил случаи, когда платежи или комиссии взимались за сам факт образования просрочки. При этом в тот же момент начислялась неустойка в 20% годовых.

Кроме того, ряд кредиторов увеличивали размер процентов за неоплату очередного платежа и при этом еще начисляли неустойку.

В июле вступил в силу закон, который дал заемщикам право в течение 14 дней отказаться от любой ненужной услуги, навязанной банком при получении потребительского кредита, и вернуть деньги за нее.

Ранее такой "период охлаждения" действовал только в добровольном страховании. Эта опция введена с 2018 года для борьбы с навязыванием страховок к кредитам. Теперь период охлаждения распространяется на любые дополнительные услуги (например, юридические, телемедицины и так далее).

Смысл нового закона - исключить случаи, когда банк фактически выставляет покупку таких услуг как непременное условие кредита или же слишком активно "подталкивает" потребителя к "правильному" выбору в рамках своей экосистемы.