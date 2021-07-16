Сайт Минобороны снова заработал после массированной DDoS-атаки

После массированной DDoS-атаки в пятницу утром и днем сайт Минобороны России в 12.30 снова стал доступен пользователям. Как сообщили журналистам в министерстве, по имеющимся данным, "источник атаки на сайт Минобороны России в сети "Интернет" находится вне пределов Российской Федерации".

Там также уточнили, что из-за DDoS-атаки часть пользователей может испытывать трудности с доступом к содержимому официального сайта военного ведомства. Перед этим источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что специалисты российского военного ведомства отражают DDoS-атаку на сайт.

Также, как отметили в военном ведомстве, никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено.