Смывает дома: Что известно о "наводнении века" на западе Германии

По данным издания, до сих пор еще не все жители смогли покинуть затопленные районы, кто-то оказался запертым в собственном жилище. Спасатели вывозят людей на лодках. "В настоящее время мы переживаем кризис, масштабы которого сегодня невозможно оценить", - цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung главу местной администрации Франка Рока.
Власти округа Арвайлер сообщают о 1,3 тысячи пропавших без вести - из-за частичной приостановки в работе мобильной связи многие просто не смогли дозвониться в нужные инстанции. Жители города Эшвайлер остались без питьевой воды после того, как наводнение повредило водопроводную систему. По меньшей мере 165 тысяч человек остались без электричества. Из-за сложившейся ситуации пришлось приостановить работу аэропорта Кельн/Бонн.
В помощь местным жителям и спасателям были направлены 900 военнослужащих.
Напомним, что причиной наводнения стали продолжительные ливни, в результате которых из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Как заявила премьер земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, разгул стихии показал, что необходимо активизировать усилия по сдерживанию глобального потепления. "За последние несколько лет мы пережили засухи, проливные дожди и наводнения, в том числе и в нашей земле. Изменение климата больше не является чем-то абстрактным. Мы уже переживаем его - близко и болезненно", - цитирует политика медиа-группа Funke.
VIDEO: Heavy damage after fatal floods in Germany.— AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021
Massive flooding in western Germany has left dozens of people dead and caused significant damage pic.twitter.com/D7JVPbZUPm
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования родственникам погибших, а канцлер страны Ангела Меркель пообещала финансовую помощь пострадавшим районам. Власти Рейнланд-Пфальца выделили 50 миллионов евро в качестве краткосрочной помощи для устранения ущерба, нанесенного стихией дорогам, мостам и прочим сооружениям. По словам Меркель, масштабы последствий стихийного бедствия в полной мере можно будет оценить лишь в последующие дни. "Это катастрофа беспрецедентного масштаба. Судя по ущербу, на карту поставлены миллиарды евро", - цитирует журнал Kommunal Герда Ландсберга, главу объединения немецких городов и общин.
++ Eilmeldung ++ In #Erftstadt-Blessem sind Häuser massiv unterspült worden und einige eingestürzt. Es werden etliche Personen vermisst. Aus den Häusern kommen Notrufe, aber eine Rettung ist vielfach nicht möglich. Unser Katastrophenschutz ist vor Ort. Fotos: Rhein-Erft-Kreis pic.twitter.com/Waaq3tMciM— BezirksregierungKöln (@BezRegKoeln) July 16, 2021