Смывает дома: Что известно о "наводнении века" на западе Германии

Число жертв наводнения в Германии выросло уже до 94: 43 в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и 51 - в Рейнланд-Пфальце, пишет агентство DPA. По последним данным, в городе Эрфтштадт наводнение привело к разрушению домов. На кадрах, опубликованных местной администрацией, видны огромные оползни и затопленные улицы, где уровень воды достигает крыш частных домов. Есть погибшие, сообщает газета Bild.

По данным издания, до сих пор еще не все жители смогли покинуть затопленные районы, кто-то оказался запертым в собственном жилище. Спасатели вывозят людей на лодках. "В настоящее время мы переживаем кризис, масштабы которого сегодня невозможно оценить", - цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung главу местной администрации Франка Рока.

Власти округа Арвайлер сообщают о 1,3 тысячи пропавших без вести - из-за частичной приостановки в работе мобильной связи многие просто не смогли дозвониться в нужные инстанции. Жители города Эшвайлер остались без питьевой воды после того, как наводнение повредило водопроводную систему. По меньшей мере 165 тысяч человек остались без электричества. Из-за сложившейся ситуации пришлось приостановить работу аэропорта Кельн/Бонн.

В помощь местным жителям и спасателям были направлены 900 военнослужащих.

Напомним, что причиной наводнения стали продолжительные ливни, в результате которых из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Как заявила премьер земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, разгул стихии показал, что необходимо активизировать усилия по сдерживанию глобального потепления. "За последние несколько лет мы пережили засухи, проливные дожди и наводнения, в том числе и в нашей земле. Изменение климата больше не является чем-то абстрактным. Мы уже переживаем его - близко и болезненно", - цитирует политика медиа-группа Funke.

VIDEO: Heavy damage after fatal floods in Germany.



Massive flooding in western Germany has left dozens of people dead and caused significant damage pic.twitter.com/D7JVPbZUPm — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования родственникам погибших, а канцлер страны Ангела Меркель пообещала финансовую помощь пострадавшим районам. Власти Рейнланд-Пфальца выделили 50 миллионов евро в качестве краткосрочной помощи для устранения ущерба, нанесенного стихией дорогам, мостам и прочим сооружениям. По словам Меркель, масштабы последствий стихийного бедствия в полной мере можно будет оценить лишь в последующие дни. "Это катастрофа беспрецедентного масштаба. Судя по ущербу, на карту поставлены миллиарды евро", - цитирует журнал Kommunal Герда Ландсберга, главу объединения немецких городов и общин.