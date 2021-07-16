В Минсельхозе рассказали, зачем нужно замораживать цены на удобрения

Цены на удобрения основные производители заморозят до завершения осенних работ - 31 октября 2021 года. Это позволит аграриям закупить удобрения по приемлемым ценам под сев озимых культур - он начнется уже менее, чем через месяц, сообщили в Минсельхозе.

По планам министерства, объем приобретения минеральных удобрений к 2025 году увеличится более чем в два раза - до 8,2 млн тонн в действующем веществе по сравнению с 4 млн тонн в 2020 году.

Решение заморозить цены на минуобрения было принято по итогам совещания у заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко. При этом для фермеров предусмотрят скидку от этой цены в 5%. Конкретные параметры фиксации цен Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг, ФАС России вместе с бизнесом должны разработать в течение ближайшей недели.

Цены на большинство удобрений последний год стремительно растут как на мировом, так и на внутреннем рынке. Стоимость некоторых удобрений увеличилась в два раза. С жалобой на рост цен в начале июня обратились в Минсельхоз аграрии южных регионов. Позже Виктория Абрамченко поручила заинтересованным ведомствам разобраться в ситуации. По ее мнению, оптимальным выходом было бы установить на минудобрения плавающие пошлины по аналогии с зерном.