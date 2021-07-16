Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.07.2021 12:00
Рубрика: Видео

Видео: блогер уселся на трамвайных путях и получил три года тюрьмы

Текст: Вадим Давыденко

Дорожный инцидент, который едва не завершился трагедией, надвое расколол общественность Марокко. На днях в Касабланке, крупнейшем городе страны, полиция арестовала Instagram-блогера, мешавшего движению трамвая, а также двух его приятелей, которые помогали в съемке ролика. Часть жителей страны сочувствует несостоявшейся звезде Сети, другая, гораздо большая, костерит его на чем свет стоит и просит наказать пожестче.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: блогер снимал ролик и попал под колеса собственного автомобиля

В чем был замысел блогера, по видео сказать сложно. Видно, что за несколько секунд до появления трамвая молодой человек ставит на рельсы раскладной стол, стул, усаживается. Его приятель ставит на столик неизменный атрибут отдыха для любого марокканца - стаканчик горячего кофе. Трамвай чудом успевает затормозить за спиной у спокойно сидящего юноши и на этом запись обрывается.

Дальнейшее развитие история получила уже в зале апелляционного суда Касабланки, который вынес блогеру и его приятелям слишком жесткий, по мнению либеральной части блогосферы, приговор. Главный герой видео приговорен к трем годам лишения свободы (реальным, не условным) и штрафу в 4500 долларов, а его сообщники - к двум годам тюрьмы. Но для большинства марокканцев наказание не показалось чрезмерным.

"Султан (Марокко является конституционной монархией - прим.ред) должен посадить его в тюрьму вместе с его столом и стулом", - раздраженно прокомментировал скандальное видео один из пользователей.

Примечательно, что в ходе слушаний адвокат попытался апеллировать к якобы "психическому нездоровью" своего подзащитного, указывая, что ранее жаждущий хайпа блогер неоднократно появлялся в общественных местах в чем мать родила, но этот аргумент в итоге сработал против подсудимого.

Видео: воздушный шар сел на шоссе и устроил пробку
#видео