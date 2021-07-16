Видео: блогер уселся на трамвайных путях и получил три года тюрьмы

Дорожный инцидент, который едва не завершился трагедией, надвое расколол общественность Марокко. На днях в Касабланке, крупнейшем городе страны, полиция арестовала Instagram-блогера, мешавшего движению трамвая, а также двух его приятелей, которые помогали в съемке ролика. Часть жителей страны сочувствует несостоявшейся звезде Сети, другая, гораздо большая, костерит его на чем свет стоит и просит наказать пожестче.

В чем был замысел блогера, по видео сказать сложно. Видно, что за несколько секунд до появления трамвая молодой человек ставит на рельсы раскладной стол, стул, усаживается. Его приятель ставит на столик неизменный атрибут отдыха для любого марокканца - стаканчик горячего кофе. Трамвай чудом успевает затормозить за спиной у спокойно сидящего юноши и на этом запись обрывается.

Дальнейшее развитие история получила уже в зале апелляционного суда Касабланки, который вынес блогеру и его приятелям слишком жесткий, по мнению либеральной части блогосферы, приговор. Главный герой видео приговорен к трем годам лишения свободы (реальным, не условным) и штрафу в 4500 долларов, а его сообщники - к двум годам тюрьмы. Но для большинства марокканцев наказание не показалось чрезмерным.

"Султан (Марокко является конституционной монархией - прим.ред) должен посадить его в тюрьму вместе с его столом и стулом", - раздраженно прокомментировал скандальное видео один из пользователей.

Примечательно, что в ходе слушаний адвокат попытался апеллировать к якобы "психическому нездоровью" своего подзащитного, указывая, что ранее жаждущий хайпа блогер неоднократно появлялся в общественных местах в чем мать родила, но этот аргумент в итоге сработал против подсудимого.