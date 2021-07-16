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16.07.2021 16:00
Рубрика: Видео

Видео: Camry вспыхнула на полном ходу и за минуту сгорела

Текст: Вадим Давыденко

Жуткие кадры попали в объектив видеорегистратора одного из водителей в китайском Дунгуане (провинция Гуандун) и камер дорожного наблюдения в центре города. Мирно ехавшая в крайнем левом ряду Toyota Camry внезапно вспыхнула и через минуту-полторы полностью сгорела. Даже быстро прибывшие на место пожарные не смогли помочь.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По видео непонятно, что стало причиной хлопка, который было слышно в радиусе пары кварталов, и возгорания: машина не попадает в ДТП, не делает резких маневров и вообще ничего с ней не происходит. Но позже владелец Camry уточнил в полиции, что за пару минут до инцидента он заправился на АЗС и положил в багажник полную канистру бензина. Была ли канистра герметична, он не смог уверенно ответить.

Если версия с возгоранием пролившегося в багажнике бензина подтвердится, то у автомобилиста будут большие проблемы со страховщиками. Единственный плюс в этой драматичной истории - то, что сам он и двое его пассажиров успели покинуть вспыхнувшую машину без травм и ожогов.

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#видео