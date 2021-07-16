Видео: Camry вспыхнула на полном ходу и за минуту сгорела

Жуткие кадры попали в объектив видеорегистратора одного из водителей в китайском Дунгуане (провинция Гуандун) и камер дорожного наблюдения в центре города. Мирно ехавшая в крайнем левом ряду Toyota Camry внезапно вспыхнула и через минуту-полторы полностью сгорела. Даже быстро прибывшие на место пожарные не смогли помочь.

По видео непонятно, что стало причиной хлопка, который было слышно в радиусе пары кварталов, и возгорания: машина не попадает в ДТП, не делает резких маневров и вообще ничего с ней не происходит. Но позже владелец Camry уточнил в полиции, что за пару минут до инцидента он заправился на АЗС и положил в багажник полную канистру бензина. Была ли канистра герметична, он не смог уверенно ответить.

Если версия с возгоранием пролившегося в багажнике бензина подтвердится, то у автомобилиста будут большие проблемы со страховщиками. Единственный плюс в этой драматичной истории - то, что сам он и двое его пассажиров успели покинуть вспыхнувшую машину без травм и ожогов.