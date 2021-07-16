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16.07.2021 14:02
Рубрика: Видео

Видео: как паркуется "худший водитель Великобритании"

Текст: Григорий Гомельчук

Житель графства Кент по имени Андрей Далка снял со своего балкона видео, которое очень быстро стало вирусным и даже попало в крупнейший таблоид The Sun. Андрей запечатлел упорные попытки водителя Toyota Auris заехать задом на одно из свободных мест на стоянке.

Фото: Пресс-служба Tesla
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По словам Андрея, за рулем Toyota находился мужчина лет тридцати-сорока. В течение восьми минут он десять раз пытался поставить машину на одно из парковочных мест, но встать ровно никак не удавалось.

Происходило все ужасно медленно. Несмотря на то, что места для маневра было более чем достаточно, водитель несколько раз чуть не зацепил соседние автомобили. Андрей рассказал журналистам, что ему было больно смотреть на происходящее, он даже хотел спуститься и помочь неумехе, но все же восхищается настойчивостью водителя.

Комментируя видео, британцы удивляются, как такому человеку выдали права, а некоторые называют его "худшим парковщиком Великобритании". Но давайте не будем придираться.

Возможно, этот водитель обладает не лучшими навыками, но он хотя бы постарался поставить машину ровно, а не занял сразу два парковочных места, как поступили бы некоторые из наших "мастеров парковки".