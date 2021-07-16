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16.07.2021 13:22
Рубрика: Власть

Володин: Требование ЕСПЧ о признании однополых браков исполнять не будем

Текст: Татьяна Замахина

Совет Госдумы принял заявление в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который вынес вердикт о необходимости однополых браков в России. Об этом сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.

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Напомним, ранее ЕСПЧ постановил, что Россия отказами регистрировать однополые союзы нарушила статью Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни. Суд потребовал от России узаконить регистрацию однополых партнерств.

"Все члены Совета Государственной Думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ, - заявил Володин. - Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции".

В заявлении говорится, что представители разных политических фракций, руководствуясь интересами россиян, "категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны". Решение суда, по мнению депутатов, "является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны".

Володин, комментируя данное требование в своем Telegram-канале, ранее напомнил европейским политикам, что у каждой нации есть свой культурный код, свои традиции и менталитет. По его оценке, в этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации. "Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку", - посоветовал спикер.

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