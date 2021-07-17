Байден обвинил соцсети в дезинформации о COVID-19 и вакцинах

Президент США Джо Байден, общаясь в пятницу с журналистами в Белом доме, заявил, что соцсети "убивают людей", распространяя недостоверную информацию о коронавирусной инфекции и вакцинах.

Так американский лидер ответил на вопрос представителей СМИ о том, какой сигнал он хотел бы послать интернет-платформам. Байден добавил, что "единственная пандемия, которая сейчас есть, - среди невакцинированных", пишет ТАСС.

Ранее президент США заявлял, что миллионы американцев все еще не сделали прививки, а распространение штамма "Дельта" вызывает большую обеспокоенность. По словам Байдена, именно на эту разновидность вируса приходится "половина всех новых случаев во многих частях страны".

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено более 33,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались уже свыше 608,4 тысячи человек. По этим показателям США занимают первое место в мире.