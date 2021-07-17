Число погибших из-за оползня в японском Атами выросло до 13

Японские спасатели, разбирающие завалы после разрушительного оползня в городе Атами, нашли под тело еще одного погибшего. Общее число жертв трагедии возросло до 13, пишет газета "Иомиури".

В эвакуационном пункте остаются около 500 человек, 16 - все еще числятся пропавшими без вести, пишет РИА Новости.

Напомним, мощный оползень в городе Атами сошел третьего июля. Стихия повредила больше сотни домов, смыла линии электропередач, разрушила дороги. В районе бедствия до сих пор продолжаются поисковые работы.