Спасатели нашли выживших после сильного оползня в Японии

Поисковые команды, сражаясь с проливным дождем, в воскресенье в ходе спасательной операции обнаружили 19 человек, которые выжили в разрушенных домах после того, как оползень обрушился на японский прибрежный город-курорт Атами. Двадцать человек все еще числятся пропавшими без вести и двое погибли после того, как дома были разрушены оползнем. В город прибыли около тысячи спасателей, включая 140 военнослужащих японской армии. Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями Японии сообщило, что под потоками воды грязи было похоронено около 80 домов.

Новостной сайт Asahi сообщил, что 75-летние Йоши Юхара и ее муж Эйдзи были среди тех, кого спасли в воскресенье после 26 часов поисковых работ. Супруги рассказали, что после обрушения оползня они услышали "рев, похожий на тяжелую технику" и побежали на верх своего трехэтажного дома незадолго до затопления нижних этажей. Японские телеканалы показали кадры, на которых спасатели ищут оставшихся в живых на руинах разрушенных построек. Наото Датэ, известный японский актер, вернулся в свой родной город в субботу, чтобы сам увидеть ущерб от стихийного бедствия. "Я просто хотел плакать, когда увидел, что произошло, - сказал он. - Там проживало много пожилых людей. Мысль о том, что под завалами могут быть люди, которым не удалось спастись от бедствия, меня очень огорчает".

Юта Хара, пресс-секретарь мэрии Атами, сообщил агентству Reuters, что дождь сделал землю неустойчивой, в результате чего 387 человек были эвакуированы из своих домов. По словам местных жителей, оползень обрушился на Атами примерно в 10.30 по местному времени в субботу после нескольких дней проливных дождей в центральной и восточной Японии. В городе - курорте, популярном своими горячими источниками, за первые три дня июля выпало больше осадков, чем обычно за весь месяц. "Я услышал ужасный звук и увидел оползень, спускающийся вниз, и побежал на возвышенность, - сказал глава местного храма в интервью телекомпании NHK. - Когда я вернулся, ни домов, ни машин, которые стояли перед храмом, уже не было". NHK показала кадры обрушившихся и полузатопленных домов, а пользователи социальных сетей разместили кадры частично затопленных автомобилей и спасателей, пробирающихся по пояс в воде на небольшом спасательном плоту. Хейта Кавакацу, губернатор префектуры Сидзуока, сообщил журналистам, что береговая охрана обнаружила тела двух человек, которые были унесены в море оползнем.

Между тем, сотням тысяч жителей трех префектур - Сидзуока, Канагава и Тиба - было приказано эвакуироваться после предупреждений о дальнейшем наводнении в низинных районах. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, который, как сообщает ВВС, в воскресенье провел консультации с сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям, попросил людей в наиболее пострадавших районах Страны Восходящего солнца сохранять бдительность и принимать меры предосторожности.

Большая часть Японии в настоящее время находится в ежегодном сезоне дождей, который длится несколько недель и часто вызывает наводнения и оползни, что вынуждает местные власти отдавать приказы об эвакуации. Эксперты говорят, что климатическая чрезвычайная ситуация усиливает это явление, потому что более теплая атмосфера удерживает больше воды, что, в свою очередь, приводит к более интенсивным дождям. Более 200 человек погибли в результате разрушительных наводнений, затопивших западную Японию в 2018 году, уточняет Guardian. В прошлом году от наводнений погибли десятки человек, а пандемия коронавируса осложнила усилия спасателей по оказанию помощи гражданским лицам.