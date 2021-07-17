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Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс снова сыграют своих персонажей Marvel

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    17.07.2021, 17:18
Текст:   Богдан Бобров

Алексей Шостаков и Мелина Востокофф - названные родители Черной вдовы - вернутся в будущих проектах Marvel Studios.

Об этом лично заявил глава компании Кевин Файги. По словам архитектора киновселенной, образы снова примерят на себя Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс.

Никакой конкретики при этом по проектам и срокам босс студии не озвучил.

Учитывая плотный график четвертой фазы, расписанный до 2023 года, маловероятно скорое полноценное участие Красного стража и его фейковой супруги в ключевых событиях MCU. Возможно, их небольшое камео состоится в сериале "Соколиный глаз", в котором также ожидается появление Елены Беловой.

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