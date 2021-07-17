Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях

У экс-президента США Дональда Трампа нет аккаунтов в соцсетях. По словам бывшего американского лидера, он не присутствует на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на GETTR. Он также добавил, что, если решит выбрать платформу, то об этом будет объявлено.

Между тем, в целом ряде соцсетей есть аккаунты, названные именем Трампа и публикующие его заявления. Однако у них нет значков, подтверждающих подлинность, сообщает РИА Новости.

Напомним, в последние недели пребывания на посту президента США Дональд Трамп был лишен возможности писать в соцсетях. Его аккаунты были заблокированы после штурма здания Конгресса шестого января. Трамп назвал "абсолютным позором" для страны его блокировку в соцсетях компании Facebook, а также Twitter и Google. По его словам, компании лишили президента США права на свободу слова.

В начале июля команда экс-президента США объявила о запуске новой платформы - GETTR. В описании соцсети говорится, что ее миссия заключается в "продвижении культуры здравого смысла, защите свободы слова и противодействии монополиям социальных сетей, а также создании открытой платформы для обсуждения различных идей и решений".