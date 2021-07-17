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17.07.2021 06:00
Рубрика: Digital

Фиш-хейт: Появилась новая мошенническая схема в интернете

Текст: Анастасия Алексеевских
Group-IB раскрыла новую схему мошенничества, направленную на пользователей популярных социальных сетей, рассказали "РГ" в компании. Схема начинается с оскорбительных комментариев под постами в Instagram и заканчивается фишингом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суть новой схемы заключается в следующем. Мошенник создает закрытый аккаунт в Instagram. По профилю видно, что аккаунт принадлежит девушке. Также в профиле бросается в глаза ссылка на страницы в других социальных сетях, для желающих узнать, кому же принадлежит эта страничка.

Фото: iStock
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Для привлечения внимания к своей странице мошенник оставляет оскорбительные комментарии к постам пользователей Instagram. Доверчивые пользователи, заинтересовавшись кто оставляет им подобные комментарии, пытаются выяснить личность недоброжелателя. Жертвы переходят по ссылке из профиля и вводят свои логин и пароль для аутентификации на подставном сайте, напоминающем популярные социальные сети.

Таким образом, мошенник, используя методы социальной инженерии, получает контроль над аккаунтами невнимательных пользователей социальных сетей. Ссылка, которую оставляет злоумышленник на своей странице, напоминает уникальный ID пользователя соцсетей. А фишинговый контент доступен только при переходе по ссылке из поддельного профиля мошенника в Instagram.

По данным Group-IB, за 2021 год зарегистрировано 268 мошеннических профилей, из них 37 - в июле.

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