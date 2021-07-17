Как уменьшить расход топлива летом. 7 действенных способов

Летом, в особенности при движении в пробках или перемещении на дальние расстояния, вопрос экономии топлива встает особенно остро. "РГ" дает рекомендации, как уменьшить аппетит автомобиля простыми и действенными способами.

Скоростной режим

Пожалуй, самый действенный способ снижения расхода горючего во время езды по трассе - это поддержание правильной крейсерской скорости.

Поэтому, если стоит задача дотянуть до бензоколонки с пустеющим баком или просто увеличить максимальный запас хода, перестраивайтесь в средний или правый ряд, переключайтесь на самую высокую, прямую передачу и поддерживайте 80-90 км/ч.

Правильное топливо

Залейте высокооктановое топливо. На первый взгляд, кажется, что отдав предпочтение 95-му бензину вместо 92-го или 98-му вместо 95-го вы переплатите. Однако если соблюдать скоростной режим, рекомендованный выше, запас хода на высокооктановом топливе увеличится.

К тому же так вы избежите возможных проблем с мотором, минимизируя вероятность детонации и получите комбинацию из трех важных качеств - экономичность, экологичность, приемистость.

Давление в шинах

Перед дальней поездкой, да и просто на регулярной основе, проверяйте давление в шинах, а для достижения максимальной экономии топлива, добавьте шинам лишние 0,3-0,5 атмосферы, особенно если вы отправляетесь в путь гружеными, с экипажем в несколько человек и забитым багажником.

Правильный климат

Не секрет, что езда с работающим на всю катушку кондиционером или климат-контролем может повышать расход топлива серьезно - подчас до 1,5 -2 л на 100 км пути.

Впрочем, ехать совсем без кондея в жару тоже плохая идея. Поэтому выбираем промежуточный вариант - чуть увеличиваем температуру и включаем микроклимат лишь время от времени. Открывать окна для проветривания машины в дальней дороге - тоже плохая идея, поскольку растет аэродинамическое сопротивление, а вместе с ним и расход бензина или солярки.

Выбирайте время поездки

На расход топлива напрямую влияет также время суток, в которое вы осуществляете движение. Если вам нужно ехать, скажем, в офис, и вы начинаете движение за час до пробок или, к примеру, отправляетесь из Москвы на юг ранним утром, когда на дорогах еще не скопился плотный трафик, то можете рассчитывать на дополнительную экономию "горючки".

Замените фильтры

Казалось бы мелочь, а забитый воздушный фильтр напрямую влияет на потребление автомобилем топлива.

Забирая с дороги различные загрязнения (пыль, пух и т.д.), этот расходник, загрязняясь, ухудшает наполнение цилиндров двигателя, отсюда - и перерасход топлива. Та же история - с топливным фильтром. При его засорении двигатель не сможет выдавать полную тягу, вынуждая водителя сильнее давить на газ и соответственно - тратить больше топлива.

Манера езды

Наконец, общеизвестно, что чем меньше мы от души нажимаем на газ и тормоз, тем меньшим в итоге будет расход горючего.

Избегайте также резких перестроений, пробуксовок и практикуйте такие хитрости, как езда за фурами, которые создают, условно говоря, пузырь разряженного воздуха.

Если ехать в "фарватере" "большегруза" (а они, как правило, держат крейсерские 90 - 100 км/ч), то за сотню километров можно сэкономить дополнительно литр - два топлива. Наконец, владельцам машин с "механикой" следует оставить заблуждение, что движение накатом на "нейтрали" экономично. Все как раз наоборот. При движении "на передаче" с отпущенной педалью газа (например, при подкатывании к светофору) топливо не поступает в цилиндры вовсе в отличии от движения "на нейтрали".