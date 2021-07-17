Каннский фестиваль объявил лауреатов

Обусловленная пандемией двухлетняя пауза не принесла ожидаемого половодья шедевров - программа 74-го Каннского фестиваля была не сильнее других. Конкурс не выявил безусловных, всеми признанных лидеров, которым суждена долгая жизнь на экранах, и с полной уверенностью предсказать победу какому-то из фильмов было невозможно.

Тем не менее жюри под водительством Спайка Ли - первого в истории фестиваля чернокожего президента судейской коллегии - сегодня вечером назвало своих фаворитов.

Гран-при награждены два фильма: финско-российское "Купе номер 6" Юхо Куосманена о путешествии финской студентки и русского шахтера в поезде Москва - Мурманск, и "Герой" - социальная драма Асгара Фархади, история о человеке, брошенном в тюрьму за долги, но получившем двухдневный отпуск, во время которого он умудряется стать национальным героем и воплощением лучших качеств альтруистического иранского народа. Фильм, как всегда у иранского мастера, сделан очень крепко и режиссерски и драматургически, и хотя здесь нет сюрпризов - от Фархади всегда ждут профессионального качества, - высокий уровень его авторского кинематографа по достоинству оценен жюри.

Лучшим режиссером назван Леос Карракс за фильм "Аннетт", который со дня открытия фестиваля оставался фаворитом критиков.

Приз жюри поделен между израильской драмой Надава Лапида "Ахмедово колено" и медитативным фильмом "Память" Апитчатпона Вирасетакула о путешествии шотландской туристки в Колумбии в глубины подсознания, где оживают воспоминания. Это вторая каннская награда тайского режиссера-художника - первую Золотую ветвь он получил в 2010 году за "Дядюшку Бунми, который помнит свои прошлые жизни". Новый приз - хороший подарок ко дню рождения мастера, который мистическим образом совпал с самым торжественным фестивальным днем.

Приз за лучший сценарий достался фильму Рюсукэ Хамагучи "Сядь за руль моей машины". Это трехчасовая драма на сюжет Харуки Мураками об успешном режиссере, который едет в Хиросиму ставить для театрального фестиваля "Дядю Ваню". У героя сложные отношения с женой-драматургом - она ему изменяет с молодым актером, а потом таинственно исчезает, и теперь, по пути в Хиросиму, герой шаг за шагом пытается раскрыть все, что не было договорено при их совместной жизни. Ему ассистирует водитель машины - молодая немногословная женщина, с которой у него завязывается странная доверительная дружба… Картину отличает японская сдержанность в раскрытии характеров, неспешная обстоятельность в повествовании и непомерная длина - признаки, по которым искушенные критики мгновенно определяют фестивальных фаворитов, а публика бежит из залов на десятой минуте действия-бездействия.

Призом за лучшую женскую роль награждена Ренате Рейнсве ("Худший человек на свете" Йоакима Триера). За лучшую мужскую роль - Калеб Лэндри Джонс ("Нитрам" Джастина Курзеля, Австралия).

И наконец, главный лауреат 2021 года, обладатель Золотой пальмовой ветви. Им стала француженка Джули Дюкорно, снявшая историю о совокуплении героини с автомобилем и его последствиях - психиатрический боди-хоррор "Титан". Каннское жюри таким образом убило трех зайцев: по традиции не могло пройти мимо смелого новаторского эксперимента с человеческим телом, удовлетворило самолюбие хозяев поля - французов и наградило режиссера-женщину, войдя таким образом в историю фестиваля: до сих пор единственной женщиной, обладательницей Золотой пальмовой ветви, была австралийка Джейн Кэмпион ("Пианино").

Кстати

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала один из фильмов-победителей эмоциональной и вдумчивой картиной.

"Искренние поздравления команде фильма "Купе номер шесть"! Это эмоциональная и вдумчивая картина, и мы, безусловно, рады, что она создана при участии Минкультуры России. Уверена, этот фильм найдёт своего зрителя не только в России, но и за рубежом",- сказала она.

Подготовила Наталья Лебедева