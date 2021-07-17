Кардиолог предупредила о смертельно опасной ошибке в жару

Новости

Эксперты предупредили о последствиях деловой переписки в соцсетях 09:08
В Киеве не увидели "конкретики" от визита Меркель в Вашингтон 08:52
Россиянка Авсарагова одержала вторую победу в Bellator 08:28
90 человек погибли от наводнения в округе Арвайлер в Германии 08:26
В Олимпийской деревне в Токио выявлен заболевший коронавирусом 08:17
В Якутии за сутки количество пожаров уменьшилось на 38 очагов 08:06
Эксперт рассказал, как спланировать расходы 08:05
Таиланд обновил антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки 07:50
Эксперт рассказал, чем коронавирус отличается от ряда других вирусов 07:40
Во Флориде мужчина украл аллигатора из парка 07:19
В Гаити доставлены первые 500 тысяч доз вакцины от коронавируса 06:51
Спасатели вылетели в затопленный Верхнебуреинский район Хабаровского края 06:37
Июль 2021 года на европейской части РФ может войти в список самых жарких 06:30
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты 05:46
Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол" 05:22
Байден обвинил соцсети в дезинформации о COVID-19 и вакцинах 05:19
Число погибших из-за оползня в японском Атами выросло до 13 04:34
В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировано 130 человек 04:07
Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях 03:54
Российские дипломаты встретились с Виктором Бутом в американской тюрьме 03:25
Росгидромет предупредил жителей ЦФО о переменчивой погоде 03:02
Упавшая опора ЛЭП в Бразилии унесла жизни семи человек 02:48
Эксперт: Пандемия не оказала отрицательного влияния на рождаемость в РФ 02:32
В Москве умер пятилетний мальчик, сбитый на пешеходном переходе 02:00
Авиакомпании США проведут массовые проверки самолетов Boeing 737 01:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
17.07.2021 08:05
Рубрика: Общество

Кардиолог предупредила о смертельно опасной ошибке в жару

Текст: Оксана Грибанова

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич еще раз напомнила об опасности физических нагрузок в жару. Так, едва ли пойдет на пользу бег по тридцатиградусной жаре.

Фото: iStock
Кардиолог указала на предшествующий инфаркту странный симптом

"Многие люди переживают, что из-за жары у них могут возникнуть проблемы с сердцем. Спрашивают, что делать, как быть. Самое главное не нервничать, и не забывать о том, что надо пить много жидкости. Чем выше температура, тем больше жидкости. Важно не перегреваться. Недавно меня поразил один мужчина, который бегал в тридцатиградусную жару. У меня, как у доктора, все внутри переворачивалось. Не нужны такие физические нагрузки. И многие люди совершают такую ошибку. Я всегда говорю о пользе физических нагрузок, но только не на жаре, это какое-то самоубийство, на мой взгляд", - отметила кардиолог, посоветовав летом перенести занятия спортом на поздний вечер. Материал об этом опубликован на канале доктора в YouTube.

Ранее кардиолог рассказала об опасности недостаточного движения, отметив, что сегодня "самый главный убийца - это мягкий любимый диван, а не озоновые дыры, ГМО и прочее".

Врач дала рекомендацию уделять физическим упражнениям не менее трех дней в неделю, выбирая такой вид нагрузок, при котором "вы не будете себя преодолевать, заставлять".

"Прежде чем начинать тренировки, необходимо пройти кардиологические обследования", - подчеркнула Анна Кореневич.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Пилота и пассажира госпитализировали после жесткой посадки Ан-28 под Томском
Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол"
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19