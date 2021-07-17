Кардиолог предупредила о смертельно опасной ошибке в жару

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич еще раз напомнила об опасности физических нагрузок в жару. Так, едва ли пойдет на пользу бег по тридцатиградусной жаре.

"Многие люди переживают, что из-за жары у них могут возникнуть проблемы с сердцем. Спрашивают, что делать, как быть. Самое главное не нервничать, и не забывать о том, что надо пить много жидкости. Чем выше температура, тем больше жидкости. Важно не перегреваться. Недавно меня поразил один мужчина, который бегал в тридцатиградусную жару. У меня, как у доктора, все внутри переворачивалось. Не нужны такие физические нагрузки. И многие люди совершают такую ошибку. Я всегда говорю о пользе физических нагрузок, но только не на жаре, это какое-то самоубийство, на мой взгляд", - отметила кардиолог, посоветовав летом перенести занятия спортом на поздний вечер. Материал об этом опубликован на канале доктора в YouTube.

Ранее кардиолог рассказала об опасности недостаточного движения, отметив, что сегодня "самый главный убийца - это мягкий любимый диван, а не озоновые дыры, ГМО и прочее".

Врач дала рекомендацию уделять физическим упражнениям не менее трех дней в неделю, выбирая такой вид нагрузок, при котором "вы не будете себя преодолевать, заставлять".

"Прежде чем начинать тренировки, необходимо пройти кардиологические обследования", - подчеркнула Анна Кореневич.