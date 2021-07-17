Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавирусной инфекции.

Это необходимо, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность, а также сформировать резерв. Так как из-за повышенного спроса на вакцины отмечались некоторые задержки в доставке в регионы.

Как сообщили в пресс-служба кабмина, министерства должны будут доложить об итогах до 21 июля.

Решение об инвентаризации было принято на заседании координационного совета 9 июля.