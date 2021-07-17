NI: Гиперзвуковое оружие США находится в зачаточном состоянии

По данным издания, заместитель министра обороны США по исследованиям и инженерным разработкам Майкл Гриффин, выступая с отчетом в конгрессе, рассказал о потенциальном риске в "резких выражениях".

"У США нет систем, которые могли бы держать Китай и Россию в опасности соответствующим образом, и у нас нет защиты от их систем", - сказал представитель Пентагона.

Хотя в США на фоне возросшего потенциала России и Китая увеличили финансирование работ по созданию гиперзвуковых вооружений, но американские аналитики все еще расходятся во мнении о значимости гиперзвукового оружия. При этом Москва и Пекин делают ставку на гиперзвук с акцентом на ядерном оружии, тогда как США планируют тактическое применение гиперзвуковых ракет.

"Министерство обороны также рассматривает варианты гиперзвуковой противоракетной обороны, но эти предложения все еще находятся в зачаточном состоянии", - говорится в публикации.

Из-за неопределенности в задачах Пентагон столкнулся с проблемами при создании гиперзвукового оружия.

При этом в США ведутся испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A, которую Дональд Трамп назвал "супер-пупер-ракетой". Запланированный в апреле первый боевой пуск прототипа сорвался из-за неназванных проблем с бомбардировщиком B-52H.

Отметим, что Россия стала первой страной, решившей разместить гиперзвуковые ракеты "Циркон" на подводных лодках. Поскольку ракеты запускаются из подводного положения, подлодки могут приближаться максимально близко к объекту, что еще больше сокращает время для ответного удара.