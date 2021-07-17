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Рубрика: Власть

Постпред ФРГ при ОЗХО признал ошибку в докладе по Навальному

Постпред Германии при ОЗХО признал наличие ошибки в докладе по ситуации с Навальным, заявил российский представитель при организации Александр Шульгин.

Фото: JOHN THYS / AFP
На Западе "отравление" Навального стали расследовать еще до его госпитализации

"Мы и некоторые другие делегации обратили внимание на эту странность в докладе. 6 июня в ходе заседания руководящего органа организации ее исполнительного совета мы потребовали от технического секретариата объяснения на этот счёт", - рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, после этого постпред Германии при ОЗХО признала, что "имела место техническая ошибка, корила себя за то, что вовремя не увидела эту ошибку, заверила, что обязательно направит письмо в техсекретариат, чтобы были внесены определенные коррективы".

Напомним, что в годовом отчете организации за 2020 год было указано, что 20 августа по запросу Германии секретариат ОЗХО направил группу выполнить визит технической помощи в связи с подозрением отравления гражданина РФ. Между тем, 20 августа, отметил парламентарий, Навальный еще был в России.

Как предположил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, несостыковки приводят к выводам о подлоге, который привел к обвинениям в адрес России. По его словам, МИД поддержал инициативу депутатов направить обращение от имени комиссии руководству Бундестага (его председателю Вольфгангу Шойбле), а также руководству ОЗХО с тем, чтобы провести расследование по вновь открывшимися обстоятельствам.

"У нас есть серьезный аргумент, серьезный факт, подтверждающий, что имела место инсценировка самого этого отравления", - подчеркнул Пискарев.

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