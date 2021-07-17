Правительство одобрило законопроект по защите пенсионных накоплений

Правительство России одобрило законопроект, который призван обеспечить защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков. Об этом сообщается в перечне решений по итогам заседания кабмина.

Пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой. В документе, который теперь правительство внесет в Госдуму, предусмотрен порядок передачи средств и процентов за их неправомерное использование.

"Теперь пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов", - заявил на заседании кабмина в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин.