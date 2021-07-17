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17.07.2021 10:05
Рубрика: Общество

12 перепрофилированных под COVID стационаров возвращаются к плановой работе в Москве

Текст: Любовь Проценко

Высокий темп вакцинации и существующие в столице меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остается стабильным. В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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К плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работающих как КТ-центры. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

"Около месяца назад мы столкнулись с массовым распространением индийского штамма. Число новых случаев выявления коронавирусной инфекции и госпитализаций тогда достигло своих пиковых значений. В городских стационарах и федеральных центрах были открыты дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19. Сейчас ситуация начинает постепенно выравниваться, и по уровню госпитализаций мы отмечаем стабилизацию. В этих условиях мы начинаем возвращать часть больниц к плановой работе. К своей привычной работе возвращаются 11 городских больниц, а также федеральные учреждения с общим коечным фондом более 6 тысяч коек. Также в ряде госпиталей мы резервируем более 1 тысячи коечных мощностей, которые будут готовы начать прием пациентов с коронавирусом в любой момент, если того потребует ситуация. Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тысяч коек. Кроме того, семь поликлиник вернулись к обычному режиму работы. В столице остается 28 КТ-центров для диагностики коронавируса", - рассказала Ракова.

К плановой работе возвращаются такие городские клинические больницы, как №31, №51, №17, №29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. В.В. Виноградова, ГКБ № 24 (основная территория), ГВВ № 3, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева (основная территория), ГКБ им. Е.О. Мухина, Детская инфекционная больница № 6, два корпуса больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и федеральный научно-клинический центр ФМБА. На территории пяти городских больниц родеры также прекращают прием пациентов с коронавирусом.

В стационарах проводится специализированная санитарная обработка, персонал проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. Плановая медицинская помощь будет оказываться в соответствии с временными правилами госпитализации.

Для сохранения тренда на снижение заболеваемости необходимо поддержание высокого темпа массовой вакцинации. Сегодня в Москве открыто около 300 центров вакцинации: 119 - на базе поликлиник, 116 - в частных клиниках, более 40 - в павильонах "Здоровая Москва", семь - в центрах госуслуг "Мои документы", а также в торговых центрах и других популярных местах. 5 июля был открыт один из крупнейших в Европе пунктов вакцинации в Гостином Дворе с проходимостью более 7 тысяч человек в сутки. 7 июля был открыт один из крупнейших в мире центр вакцинации в Лужниках, рассчитанный на проходимость 18 тысяч человек в сутки и ориентированный на вакцинацию иностранцев, проживающих и работающих в Москве.

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