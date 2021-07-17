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17.07.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд: Водитель, сбившая троих детей на переходе, предварительно была пьяна

Текст: Иван Егоров
В субботу, 17 июля, суд изберет меру пресечения водителю, сбившему троих несовершеннолетних в Москве. Следствие просит о домашнем аресте.

Как сообщил корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев, Никулинский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения автомобилистке, которая обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы. ДТП произошло в пятницу днем в Москве в районе Солнцево.

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По предварительным данным, автомобилистка, которую зовут Валерия Башкирова, находилась в состоянии алкогольного опьянения. В то же время в Мосгорсуде сообщили, что состояние опьянения в настоящий момент не подтверждено экспертизой.

Девушке в этом году исполнится 19 лет. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, Mazda, за рулем которой была Башкирова, не сбавляя скорости, пролетела через пешеходный переход, который в это время переходила семья с тремя малолетними детьми. Основный удар пришелся как раз на детей, в том числе на 9-месячного младенца в коляске. От полученных травм старший - пятилетний мальчик - скончался в субботу ночью в больнице.

Предъявлено обвинение по части 3 ст. 264 УК РФ - в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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