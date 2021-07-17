Собянин: Работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников

Московские работодатели выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса. На многих предприятиях, включая сферы здравоохранения и образования, показатель приближается к 70 процентам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано 1,7 миллиона москвичей, а за последний месяц к ним прибавилось еще два миллиона человек. Собянин подчеркнул, что задачу удалось выполнить благодаря такому ответственному отношению бизнеса и предприятий, пишет ТАСС.

Ранее мэр Москвы сообщил, что система обязательных QR-кодов будет отменена с понедельника, 19 июля. Эту систему город был вынужден внедрить, чтобы сократить контакты между людьми в замкнутых помещениях, а также подтолкнуть поскорее сделать прививку тех, кто откладывал ее на потом. Только вакцинация не менее 60 процентов москвичей позволяет городу создать коллективный иммунитет, который может помочь снизить влияние пандемии на обычную жизнь.