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17.07.2021 23:56
Рубрика: Происшествия

Умер второй ребенок, сбитый в Москве на пешеходном переходе

В одной из московских больниц умер второй ребенок, пострадавший в ДТП на пешеходном переходе днем в субботу 17 июля, сообщили в городском управлении ГИБДД. Малышу было три года. Ранее от ран умер еще один ребенок, пяти лет.

Фото: скриншот vesti.ru
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"Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему было 3 года", - передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, что ДТП произошло днем в субботу. Водитель автомобиля Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей: 9 месяцев, 3 и 5 лет. Все огни были госпитализированы с тяжелыми травмами, и позже 5-летний мальчик скончался.

По факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело, женщина-водитель помещена под домашний арест.

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