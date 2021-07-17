Умер второй ребенок, сбитый в Москве на пешеходном переходе

В одной из московских больниц умер второй ребенок, пострадавший в ДТП на пешеходном переходе днем в субботу 17 июля, сообщили в городском управлении ГИБДД. Малышу было три года. Ранее от ран умер еще один ребенок, пяти лет.

"Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему было 3 года", - передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, что ДТП произошло днем в субботу. Водитель автомобиля Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей: 9 месяцев, 3 и 5 лет. Все огни были госпитализированы с тяжелыми травмами, и позже 5-летний мальчик скончался.

По факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело, женщина-водитель помещена под домашний арест.