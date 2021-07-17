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Рубрика: Происшествия

В Москве умер пятилетний мальчик, пострадавший накануне в ДТП

Пятилетний мальчик, который в пятницу вместе с другими детьми был сбит на пешеходном переходе в Москве, умер в больнице. Такая информация опубликована в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

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Авария произошла накануне у дома №5 по улице Авиаторов. Двое взрослых с тремя детьми, один из которых был в коляске, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль Mazda. По данным РИА Новости, основной удар приняли на себя дети. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа и впал в кому, в больницу его доставили на вертолете.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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