Обвиняемый в убийстве вдовы банкира в Самаре найден мертвым

Обвиняемый в убийстве вдовы топ-менеджера банка Екатерины Пузиковой Алексей Рясков - президент федерации профессионального кикбоксинга в Самарской области - найден мертвым. Информацию подтвердили корреспонденту "РГ" в УФСИН региона.

Рясков находился в медицинском учреждении УФСИН. При обнаружении его без признаков жизни медики попытались реанимировать мужчину, но тщетно. Прибывшие на место руководство УФСИН, следователи и представители прокуратуры не выявили криминала - предположительно, подследственный совершил суицид.

Напомним, мужчина признался в убийстве Пузиковой после задержания. Тело молодой женщины нашли 3 июля. Она скончалась от травмы головы. С Рясковым у нее прежде были любовные отношения.

Мужчине предъявили обвинение по уголовному делу. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее саму Пузикову обвиняли в отравлении мужа, но приговор по апелляции был отменен в октябре 2017-го. Перед убийством женщины Рясков в соцсети заявил, что ее оправдали после крупной взятки. Именно после выложенного видео Пузикова поехала на последнюю встречу с Рясковым.