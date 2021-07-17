СК озвучил причину жесткой посадки Ан-28 под Томском

Новости

Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности 11:47
В Англии найден пещерный дворец короля-изгнанника IX века 11:47
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19 11:33
Мэр Собянин дал старт избирательной кампании "Единой России" в Москве 11:33
В коробке ставропольских томатов нашли записку с просьбой спасти из рабства 11:30
Кубинская вакцина показала 100%-ную защиту от COVID в тяжелых случаях 11:17
Оперштаб: в Москве выявлен 4561 новый случай COVID-19 11:09
Бердыев прокомментировал переговоры с РФС 11:00
В Амурской области произошло лобовое столкновение поездов 10:57
В Россельхознадзоре выявили признаки массовой подделки рыбных консервов 10:44
Посетителям МАКС-2021 покажут первые российские "электросамолеты" 10:42
Наталья Сергунина рассказала о возможностях конкурса "Доброволец Москвы" 10:29
12 перепрофилированных под COVID стационаров возвращаются к плановой работе в Москве 10:05
Кто представит РФ и Беларусь в конкурсах на "Славянском базаре в Витебске" 09:27
Эксперты предупредили о последствиях деловой переписки в соцсетях 09:08
Пресс-секретарь Зеленского раскритиковал итоги переговоров Меркель и Байдена 08:52
Россиянка Авсарагова одержала вторую победу в Bellator 08:28
90 человек погибли от наводнения в округе Арвайлер в Германии 08:26
В Олимпийской деревне в Токио выявлен заболевший коронавирусом 08:17
В Якутии за сутки количество пожаров уменьшилось на 38 очагов 08:06
Эксперт рассказал, как спланировать расходы 08:05
Таиланд обновил антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки 07:50
Эксперт рассказал, чем коронавирус отличается от ряда других вирусов 07:40
Во Флориде мужчина украл аллигатора из парка 07:19
В Гаити доставлены первые 500 тысяч доз вакцины от коронавируса 06:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
17.07.2021 11:38
Рубрика: Происшествия

СК озвучил причину жесткой посадки Ан-28 под Томском

Текст: Наталья Граф (Томск)

Следственный комитет рассказал о том, что привело к жесткой посадке самолета АН-28 в Томской области.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области
Спасшему пассажиров самолета Ан-28 пилоту сделают операцию

- Примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу, - сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. - Повторные запуски двигателей не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета. При неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 км от города Кедровый Томской области.

При остановке воздушное судно перевернулось. К счастью, никто из экипажа и пассажиров серьезно не пострадал. После эвакуации пилоты запустили аварийный радиомаяк, по которому их и удалось оперативно найти спасателям.

По кадрам видеозаписи с места происшествия видно, что воздушное судно сильно пострадало и, по всей видимости, восстановлению не подлежит.

- Следователи изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, изъята полетная документация и аварийный радиомаяк, допрошена часть пассажиров, авиатехник, следственные действия продолжаются, - сообщает СК.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск РГ-Видео

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Кубинская вакцина показала 100%-ную защиту от COVID в тяжелых случаях
Пилота и пассажира госпитализировали после жесткой посадки Ан-28 под Томском
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность