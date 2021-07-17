СК озвучил причину жесткой посадки Ан-28 под Томском

Следственный комитет рассказал о том, что привело к жесткой посадке самолета АН-28 в Томской области.

- Примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу, - сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. - Повторные запуски двигателей не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета. При неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 км от города Кедровый Томской области.

При остановке воздушное судно перевернулось. К счастью, никто из экипажа и пассажиров серьезно не пострадал. После эвакуации пилоты запустили аварийный радиомаяк, по которому их и удалось оперативно найти спасателям.

По кадрам видеозаписи с места происшествия видно, что воздушное судно сильно пострадало и, по всей видимости, восстановлению не подлежит.

- Следователи изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, изъята полетная документация и аварийный радиомаяк, допрошена часть пассажиров, авиатехник, следственные действия продолжаются, - сообщает СК.