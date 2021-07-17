Спасшему пассажиров самолета Ан-28 пилоту сделают операцию

Медики рассказали о состоянии пассажиров и экипажа самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области.

- В аварии самолета Ан-28 пострадали 11 человек, двое из которых госпитализированы в Томскую областную клиническую больницу, - сообщает Департамент здравоохранения Томской области.

Экипаж и пассажиров самолета Ан-28 осмотрели врачи-терапевты, хирурги, травматологи, офтальмологи, нейрохирурги, неврологи и другие специалисты Томской областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи.

56-летний пилот, посадивший самолет в лесном массиве, с травмой ноги госпитализирован в отделение травматологии. В ближайшее время ему будет выполнена операция - металлоостеосинтез.

- Болевого синдрома у пациента практически нет. Сегодня запланирована операция, пациент находится в стадии подготовки к оперативному лечению. Планируем часа через 3 взять его в операционную, - рассказал подробности главный внештатный врач-травматолог департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов. - Операция будет заключаться в установке металлоконструкции, которая зафиксирует сломанную кость. Восстановление после нее 100-процентное.

Медики утверждают, что пострадавший пилот сможет вернуться к своей профессиональной деятельности. Если операция пройдет успешно, через 5-7 дней врачи выпишут его на амбулаторное долечивание.

17-летняя пассажирка госпитализирована в отделение нейрохирургии с сотрясением мозга.

- Состояние девушки по данным на утро субботы ближе к удовлетворительному, она проходит консервативное лечение, - рассказал главный врач ТОКБ Михаил Лукашов. - Думаю, что в ближайшее время мы ее выпишем на амбулаторное лечение.

Остальным пассажирам госпитализация не потребовалась. 9 человек получили небольшие ушибы, сотрясения легкой степени - они отпущены домой с рекомендациями для амбулаторного наблюдения.

Напомним, вчера самолет Ан-28 авиакомпании СиЛА вылетел по маршруту "Кедровый-Томск". Однако спустя полчаса после взлета экипаж перестал выходить на связь. Аварийный радиомаяк сработал в 70 километрах от поселка Кедровый.

Пропавший самолет в лесном массиве обнаружили спасатели с вертолета. Экипаж и пассажиры остались в живых и практически не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По предварительным данным причиной экстренной посадки самолета мог стать отказ двигателя. Проводится расследование.