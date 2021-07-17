Спасшему пассажиров самолета Ан-28 пилоту сделают операцию

Новости

В Россельхознадзоре выявили признаки массовой подделки рыбных консервов 10:44
Посетителям МАКС-2021 покажут первые российские "электросамолеты" 10:42
Наталья Сергунина рассказала о возможностях конкурса "Доброволец Москвы" 10:29
12 перепрофилированных под COVID стационаров возвращаются к плановой работе в Москве 10:05
Кто представит РФ и Беларусь в конкурсах на "Славянском базаре в Витебске" 09:27
Эксперты предупредили о последствиях деловой переписки в соцсетях 09:08
Пресс-секретарь Зеленского раскритиковал итоги переговоров Меркель и Байдена 08:52
Россиянка Авсарагова одержала вторую победу в Bellator 08:28
90 человек погибли от наводнения в округе Арвайлер в Германии 08:26
В Олимпийской деревне в Токио выявлен заболевший коронавирусом 08:17
В Якутии за сутки количество пожаров уменьшилось на 38 очагов 08:06
Эксперт рассказал, как спланировать расходы 08:05
Таиланд обновил антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки 07:50
Эксперт рассказал, чем коронавирус отличается от ряда других вирусов 07:40
Во Флориде мужчина украл аллигатора из парка 07:19
В Гаити доставлены первые 500 тысяч доз вакцины от коронавируса 06:51
Спасатели вылетели в затопленный Верхнебуреинский район Хабаровского края 06:37
Июль 2021 года на европейской части РФ может войти в список самых жарких 06:30
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты 05:46
Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол" 05:22
Байден обвинил соцсети в дезинформации о COVID-19 и вакцинах 05:19
Число погибших из-за оползня в японском Атами выросло до 13 04:34
В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировано 130 человек 04:07
Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях 03:54
Российские дипломаты встретились с Виктором Бутом в американской тюрьме 03:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
17.07.2021 10:14
Рубрика: Общество

Спасшему пассажиров самолета Ан-28 пилоту сделают операцию

Текст: Наталья Граф (Томск)
Медики рассказали о состоянии пассажиров и экипажа самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области.

- В аварии самолета Ан-28 пострадали 11 человек, двое из которых госпитализированы в Томскую областную клиническую больницу, - сообщает Департамент здравоохранения Томской области.

Фото: vk.com
"Не чудо, а профессионализм": Что известно о пилотах, посадивших Ан-28

Экипаж и пассажиров самолета Ан-28 осмотрели врачи-терапевты, хирурги, травматологи, офтальмологи, нейрохирурги, неврологи и другие специалисты Томской областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи.

56-летний пилот, посадивший самолет в лесном массиве, с травмой ноги госпитализирован в отделение травматологии. В ближайшее время ему будет выполнена операция - металлоостеосинтез.

- Болевого синдрома у пациента практически нет. Сегодня запланирована операция, пациент находится в стадии подготовки к оперативному лечению. Планируем часа через 3 взять его в операционную, - рассказал подробности главный внештатный врач-травматолог департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов. - Операция будет заключаться в установке металлоконструкции, которая зафиксирует сломанную кость. Восстановление после нее 100-процентное.

Медики утверждают, что пострадавший пилот сможет вернуться к своей профессиональной деятельности. Если операция пройдет успешно, через 5-7 дней врачи выпишут его на амбулаторное долечивание.

17-летняя пассажирка госпитализирована в отделение нейрохирургии с сотрясением мозга.

- Состояние девушки по данным на утро субботы ближе к удовлетворительному, она проходит консервативное лечение, - рассказал главный врач ТОКБ Михаил Лукашов. - Думаю, что в ближайшее время мы ее выпишем на амбулаторное лечение.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области
Пассажиров самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку, в аэропорту ждут психологи

Остальным пассажирам госпитализация не потребовалась. 9 человек получили небольшие ушибы, сотрясения легкой степени - они отпущены домой с рекомендациями для амбулаторного наблюдения.

Напомним, вчера самолет Ан-28 авиакомпании СиЛА вылетел по маршруту "Кедровый-Томск". Однако спустя полчаса после взлета экипаж перестал выходить на связь. Аварийный радиомаяк сработал в 70 километрах от поселка Кедровый.

Пропавший самолет в лесном массиве обнаружили спасатели с вертолета. Экипаж и пассажиры остались в живых и практически не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По предварительным данным причиной экстренной посадки самолета мог стать отказ двигателя. Проводится расследование.

В регионах Общество Здоровье Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Авиакатастрофы

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Пилота и пассажира госпитализировали после жесткой посадки Ан-28 под Томском
Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол"
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19